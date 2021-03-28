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Мер Добропілля Аксьонов перемагає на довиборах в Раду в Донецькій області – екзитпол

28 березня, 21:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

На другому місці – кандидат від Партії Шарія

На довиборах до Верховної Ради в окрузі № 50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов (партія "Порядок").

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Результати екзитполу на 18:00 були показані в ефірі місцевого телеканалу "Орбіта", повідомляє портал "Новини Донбасу".

Зокрема, були озвучені такі дані:

  • Андрій Аксьонов – 65,5%;
  • Валентин Рибін (Партія Шарія) – 14,8%;
  • Юлія Кузьменко ("Європейська солідарність") – 6,8%;
  • в інших кандидатів – менше ніж 5%.

Читайте також: Довибори до Верховної Ради: в окрузі № 87 зафіксували сім порушень

Раніше ми повідомляли, що, за даними екзитполу, на довиборах до Верховної Ради в окрузі № 87 лідирують кандидати Олександр Шевченко (самовисування) та Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк – лише на третьому місці.

Відео: Сьогодні
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