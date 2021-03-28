Мер Добропілля Аксьонов перемагає на довиборах в Раду в Донецькій області – екзитпол

На довиборах до Верховної Ради в окрузі № 50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов (партія "Порядок").
Результати екзитполу на 18:00 були показані в ефірі місцевого телеканалу "Орбіта", повідомляє портал "Новини Донбасу".
Зокрема, були озвучені такі дані:
- Андрій Аксьонов – 65,5%;
- Валентин Рибін (Партія Шарія) – 14,8%;
- Юлія Кузьменко ("Європейська солідарність") – 6,8%;
- в інших кандидатів – менше ніж 5%.
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Раніше ми повідомляли, що, за даними екзитполу, на довиборах до Верховної Ради в окрузі № 87 лідирують кандидати Олександр Шевченко (самовисування) та Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк – лише на третьому місці.
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