Мер Добропілля Аксьонов перемагає на довиборах в Раду в Донецькій області – екзитпол

На другому місці – кандидат від Партії Шарія

На довиборах до Верховної Ради в окрузі № 50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов (партія "Порядок").

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Результати екзитполу на 18:00 були показані в ефірі місцевого телеканалу "Орбіта", повідомляє портал "Новини Донбасу".

Зокрема, були озвучені такі дані:

Андрій Аксьонов – 65,5%;

Валентин Рибін (Партія Шарія) – 14,8%;

Юлія Кузьменко ("Європейська солідарність") – 6,8%;

в інших кандидатів – менше ніж 5%.

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Раніше ми повідомляли, що, за даними екзитполу, на довиборах до Верховної Ради в окрузі № 87 лідирують кандидати Олександр Шевченко (самовисування) та Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк – лише на третьому місці.

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