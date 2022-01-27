Мер Маріуполя назвав росіян друзями, а Захід – нагнітачем

Прикордонне місто зважує загрозу поновлення російської агресії

Вадим Бойченко дорікнув Заходу у нагнітанні ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер українського Маріуполя (поблизу лінії зіткнення на Донбасі) на тлі заяв, що все частіше звучать, про активність Росії, яка нібито зросла, заявив, що не бачить таких ознак, і вважає, що Захід нагнітає ситуацію.

Про це Вадим Бойченко розповів у інтерв'ю виданню Financial Times.

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"Немає ознак зростання активності наших східних друзів (Росії). Я думаю, що наші друзі-політики (на Заході) нагнітають ситуацію. Це частина переговорів і всі хочуть пограти м'язами... Війна розгортається на ТБ і в соціальних мережах", – сказав він FT.

Цитата в інтерв'ю мера Маріуполя

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