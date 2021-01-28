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Мільйонні поставки з ОРДЛО і Криму: на Донбасі блокували збут контрафактного тютюну

28 січня, 14:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Оперативники виявили 75 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору

У Донецькій області СБУ блокувала збут контрафактного тютюну, виготовленого в ОРДЛО і на території тимчасово окупованого Криму, більш ніж на 4 мільйони гривень.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, приватна підприємниця з Краматорська налагодила нелегальні поставки через лінію розмежування контрафакту з Донецька, Луганська, АРК, а також контрабандних підакцизних товарів із сусідніх країн.

За оперативною інформацією, підробку зловмисниця поставляла до роздрібних торгових точок Донецької області.

Під час обшуків у двох гаражних приміщеннях, де зберігали контрафакт, і по місцях збуту підробки оперативники спецслужби вилучили велику партію незаконного товару. Йдеться про 75 000 пачок сигарет без марок акцизного збору більш ніж на 4 мільйони гривень.

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"Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про накладення арешту на виявлені фальсифіковані тютюнові вироби", – додали в СБУ.

Зараз тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи і коло осіб, причетних до переміщення контрафакту через лінію розмежування.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті прикордонник і священик попалися на контрабанді сигарет.

Також нагадаємо, на Волині прикордонники перехопили два дрони з контрабандою сигарет.

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сигарети СБУ Донбас контрабанда ОРДЛО
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