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Міни, блокпости і брак води: у що перетворився популярний курорт під Маріуполем

8 червня 2021 15:02

Сергій Мартинець , Артем Попов

У Сопиному є все, що потрібно, для літнього відпочинку – тепле море, свіже повітря і розвинена інфраструктура, але все змінилося з приходом війни

Узбережжя заміновано, питної води немає, а на в'їзді блокпост. Так сьогодні живуть на колись популярному морському курорті Сопиному в десяти кілометрах від Маріуполя. До початку бойових дій щоліта в селище їхали тисячі туристів, але тепер відпочиваючі обходять цей маршрут стороною.

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У Сопиному є все, що потрібно, для літнього відпочинку – тепле море, свіже повітря і розвинена інфраструктура. За літо місцеві пансіонати приймали по п'ять тисяч туристів. На узбережжі розташовані з десяток оздоровчих таборів, щоліта на відпочинок приїжджали тисячі дітей. Але з початком війни всі оздоровчі центри закрилися і більше не працюють.

До війни півтисячі місцевих жителів жили з того, що вдалося заробити за сезон. Зараз молодь звідси переїхала до Маріуполя, а тут залишилися в основному люди похилого віку.

"Дуже було добре. Як ми жили добре, взагалі. Я могла продати відпочиваючим поїсти", – каже мешканка Сопиного Людмила Остапенко.

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Тепер же місцеві щось вирощують виключно для себе, оскільки навіть на ринок поїхати продати товар – це дорого добиратися. Але навіть ті, хто мав великі господарства і працювали на продаж, все втратили через карантин.

"Редиску викинули, бо не пускали. Хто у нас купує – харків'яни. Їх не пускали сюди, все. Редиску всю викинули. Я в цьому році і не садив нічого", – скаржиться Сергій Іванченко.

Тому найбільше жителі Сопиного чекають, щоб до них знову почали їхати туристи, але розуміють – цього не буде, поки триває війна.

Незважаючи на всі труднощі Донбасу, Маріуполь все ж намагаються перетворити в курорт за рахунок виходу до моря. Ми дізнавалися, де і як відпочити на Азовському морі по-новому.

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