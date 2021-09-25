Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Втратили рідних і дім – жителі Донбасу діляться спогадами про початок війни

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
25 вересня, 13:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Проект "Один день" Музею "Голосу Мирних" має на меті зберегти спогади очевидців про день, коли для них почалася війна
Музей "Голоса мирных" собирает воспоминания о войне
Музей "Голоса мирных" собирает воспоминания о войне / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший день війни на Донбасі українці не забудуть ніколи. Фонд Ріната Ахметова закликає людей приєднатися до онлайн-проекту #Одиндень2014. У соцмережі опублікуйте текст, фото або відео з спогадом про день, коли ви зрозуміли, що на Донбасі почалася війна.

"Сьогодні" збирає історії тих, для кого один день в 2014-му змінив життя.

Реклама

Історія футболіста "Шахтаря" – дорога додому зруйнована

Де не грав би футболіст ФК "Шахтар" Андрій Пятов, для нього будь-яке футбольне поле – нерідне. Адже в Донецьку воно було більш теплим і затишним. Один день змінив його життя, як і тисяч жителів Донбасу.

"Дружина у мене була за містом – у Щурово. У неї день народження 3 травня було. Я пам'ятаю, я тренувався і їздив до них. І проїжджав ці блок-пости", – сказав Пятов.

Дорога додому тепер зруйнована. Тоді в Слов'янську було справжнє пекло.

"Заправка, що вибухнула. Ми їхали і у мене діти були в машині. Таксист зупинив. 200 метрів – чулися постріли. Я переживав за дітей", – додав він.

Реклама

У той день вони поїхали іншою дорогою і не постраждали. Тоді було все незрозуміло. А ось вже після повернення з відпустки пройти через термінал Донецького аеропорту не вийшло.

"Повернулися в Запоріжжя. Потрапили на перемир'я, останні дзвінки. Дітей відправили до батьків у Полтаву. Самі сіли в машину, поїхали в Донецьк. Зібрали речі, виїхали", – згадує футболіст.

А потім – життя надією, як і у тисяч мирних жителів Донбасу, на те, що все скоро скінчиться.

Переселенка з Широкино – вийшла на вулицю, а там війна

З таким же почуттям восьмий рік живе і переселенка з Широкино Любов Петченко. Навіть якщо війна закінчиться, їй нікуди повертатися.

"Ми не можемо повернутися, нас відкинули взагалі від будинку. Ми позбавлені доступу, проїзду. Чоловік помер, стрес переніс, це все на нервовому грунті", – сказала вона.

Реклама

Перший день війни жінка не забуде ніколи. Тоді вони були вдома, а коли вийшли на вулицю, побачили військову техніку, були гул і обстріли.

"У нас загинуло 15 людей за час обстрілів. У нас не проходить цей біль. Залишається з нами. Тому що ми втратили все", – додала жінка.

Зараз Любов знімає кімнату з сусідкою. За станом здоров'я вона не може працювати. Свою історію вирішила розповісти всій Україні та стала учасницею проекту "Один день" Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Мета проекту – зберегти спогади очевидців про день, коли для них почалася війна. Все це для того, щоб переосмислити важливість світу заради мирного майбутнього країни. Для цього можете залишити свою історію в соцмережах з хештегом ОДИНДЕНЬ2014.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

43 352

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Вакцинація
Станом на 24 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 418 078
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 720 911
Всього введених доз 12 138 989
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
8 267 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Десна
8
12:12
16
5
Дніпро-1
8
13:8
16
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Субота, 25 вересня
14:00
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти