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На дитячому майданчику в Сєвєродонецьку прогримів вибух. Поранена дитина (фото)

18 травня, 20:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Дитину госпіталізували – правоохоронці з'ясовують всі обставини події, дитячий майданчик огородили стрічкою

У Сєвєродонецьку Луганської області у вівторок, 18 травня, на дитячому майданчику біля житлових будинків стався вибух. 9-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження.

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Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганщини Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Енергетиків. Вибухнув, попередньо, сигнальний патрон. Дитину госпіталізували, у неї розсічення брови.

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На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ до майданчика, тому що за попередньою інформацією вибухонебезпечних предметів було декілька.

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"Уже знайдено ще два аналогічних патрона, які перебували в кущах і на лавці. В даний час відомо, що зазначені небезпечні предмети знайшли хлопчики, які проживають в цьому ж дворі, на смітнику і сховали їх у кущах, а дівчинка їх знайшла", – йдеться в повідомленні.

Розслідування інциденту триває.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві на дитячому майданчику знайшли гранату.

Також нагадаємо, під Дніпром на дитячому майданчику прогримів вибух.

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