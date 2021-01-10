На Донбасі 40 тисяч людей залишились без води (відео)

40 тисяч мешканців прифронтового Торецька та ще чотирьох населених пунктів майже тиждень живуть без води. Причина – аварія на водогоні, що сталася у сірій зоні.

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Ліквідувати порив неможливо – бойовики повсякчас обстрілюють територію. Коли дадуть воду – дізнавався воєнний кореспондент новин "Сьогодні" Єгор Логінов.

Воду людям підвозять за графіком. Рятувальники працюють цілодобово. На допомогу прийшли і з сусідніх міст.

За словами керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Василя Ченчика, було розміщено дев’ять ємкостей по 5000 літрів на самих критичних місцях де більше скупчення населення та розроблено графік подачі питної води.

Аварія на водогоні сталася у сірій зоні. Адже вода до Торецька і прилеглих місць йде з тимчасово окупованої Горлівки. Декілька днів російські найманці не давали українським ремонтникам дійти до місця прориву. Однак нібито дозволили. Як виявилося, лише на папері – розповідає бригадир водоканала.

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За годину ремонтна група знову спробувала дістатись місця аварії – і знову автоматна черга. Анатолій, який уже неодноразово, ризикуючи життям, ремонтував водогін у зоні бойових дій, каже: такої агресії з боку бойовиків раніше не було.

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