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На Донбасі 40 тисяч людей залишились без води (відео)

10 січня, 03:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У сірій зоні сталася аварія на водогоні

40 тисяч мешканців прифронтового Торецька та ще чотирьох населених пунктів майже тиждень живуть без води. Причина – аварія на водогоні, що сталася у сірій зоні.

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Ліквідувати порив неможливо – бойовики повсякчас обстрілюють територію. Коли дадуть воду – дізнавався воєнний кореспондент новин "Сьогодні" Єгор Логінов.

Воду людям підвозять за графіком. Рятувальники працюють цілодобово. На допомогу прийшли і з сусідніх міст.

За словами керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Василя Ченчика, було розміщено дев’ять ємкостей по 5000 літрів на самих критичних місцях де більше скупчення населення та розроблено графік подачі питної води.

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Аварія на водогоні сталася у сірій зоні. Адже вода до Торецька і прилеглих місць йде з тимчасово окупованої Горлівки. Декілька днів російські найманці не давали українським ремонтникам дійти до місця прориву. Однак нібито дозволили. Як виявилося, лише на папері – розповідає бригадир водоканала.

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За годину ремонтна група знову спробувала дістатись місця аварії – і знову автоматна черга. Анатолій, який уже неодноразово, ризикуючи життям, ремонтував водогін у зоні бойових дій, каже: такої агресії з боку бойовиків раніше не було.

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