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На Донбасі активізувалися бойовики: де були обстріли

7 червня, 08:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці використовують проти українських військових заборонену Мінськими домовленостями зброю

На Донбасі за останню добу, 6 червня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

Недалеко від Пісків противник двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і великокаліберних кулеметів. Ця зброя заборонена Мінськими домовленостями.

Поблизу селищ Гнутове і Новотошківське російські окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Широкиного ворог двічі відкривав вогонь у сторону ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

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Недалеко від Луганського окупанти використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

З початку поточної доби обстрілів не було. Про всі порушення українська сторона повідомила СММ ОБСЄ.

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Нагадаємо, ексватажку "Оплоту" дали довічне за обстріл автобуса з людьми.

Крім того, окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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