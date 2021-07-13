Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі активізувалися бойовики: де стріляли цього разу

13 липня 2021 8:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бійці ЗСУ помітили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі за минулу добу, 12 липня, бойовики п'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Поблизу Золотого-4 противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Катеринівки збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики палили з гранатометів і стрілецької зброї.

Реклама

Також недалеко від Миронівського бійці ЗСУ помітили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Не пропусти!
Дивовижний день Шевченка в Лондоні: зводив синів на фінал Євро і Джоковича
Андрій Шевченко з синами на Вімблдоні і "Уемблі"

З початку цієї доби, 13 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – біля Південного бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт на деякий час лише призупинили.

Крім того, нещодавно бойовики "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти людей, які нібито здійснювали замовні вбивства в Луганській області.

Реклама

Також дивіться, яка ситуація у Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Не відмовилися від
Не відмовилися від "Новоросії": бойовики планують захоплення нових територій УкраїниДонбас
В України п'ять варіантів щодо врегулювання на Донбасі – Данілов
В України п'ять варіантів щодо врегулювання на Донбасі – ДаніловВлада
На Донбасі знову атакували українські війська: де стріляли
На Донбасі знову атакували українські війська: де стрілялиДонбас
На Донбасі – затишшя: обійшлося без втрат та обстрілів
На Донбасі – затишшя: обійшлося без втрат та обстрілівДонбас
Зеленський натякнув на новий формат щодо Донбасу за участю США
Зеленський натякнув на новий формат щодо Донбасу за участю СШАВлада
Залишилося четверо дітей: товариші по службі розповіли про загиблого 5 липня на Донбасі (фото)
Залишилося четверо дітей: товариші по службі розповіли про загиблого 5 липня на Донбасі (фото)Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти