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На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було жарко

29 липня 2021 7:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці дистанційно мінували територію в районі Південного

На Донбасі тривають обстріли

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Getty Images, Сьогодні

На Донбасі за останню добу, 28 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали у відповідь вогонь.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Поблизу яких населених пунктів стріляли:

  • Зайцеве;
  • Водяне;
  • Піски;
  • Новотошківське;
  • Широкино;
  • Південне;
  • Кам'янка;
  • Авдіївка.

Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. А в районі Південного російські найманці дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.

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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь. На щастя, у результаті обстрілу бойовиків наші бійці не постраждали.

З початку цієї доби, 29 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, через активізацію бойовиків на Донбасі українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи.

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Також раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Дивіться сюжет "Сьогодні" про те, як бойовики поранили бійця ЗСУ:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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