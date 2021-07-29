На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було жарко

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Getty Images, Сьогодні

На Донбасі за останню добу, 28 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали у відповідь вогонь.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Поблизу яких населених пунктів стріляли:

Зайцеве;

Водяне;

Піски;

Новотошківське;

Широкино;

Південне;

Кам'янка;

Авдіївка.

Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. А в районі Південного російські найманці дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь. На щастя, у результаті обстрілу бойовиків наші бійці не постраждали.

З початку цієї доби, 29 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, через активізацію бойовиків на Донбасі українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи.

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Також раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Дивіться сюжет "Сьогодні" про те, як бойовики поранили бійця ЗСУ:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією