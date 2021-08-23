На Донбасі активізувалися бойовики: український військовий загинув

Російські найманці дистанційно мінували нашу територію і відправляли безпілотник за лінію розмежування

На Донбасі тривають обстріли. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі за минулу добу, 22 серпня, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу загинув український військовий.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Біля яких населених пунктів стріляли:

Луганське;

Мар'їнка;

Піски.

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Біля Південного бойовики замінували територію мінами ПОМ-2. Також у Луганській області помітили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

З початку цієї доби, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожого вогню військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилася дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

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Крім того, на Донбасі помітили колону військової техніки.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі: