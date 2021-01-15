На Донбасі артилерія бойовиків тренується обстрілювати позиції ЗСУ

Поки на передовій тривають обстріли і ЗСУ зазнають втрат, в тилу військо окупантів активізувало військові навчання, під час яких використовує позиції української армії як тренувальні цілі.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

З 11 січня на окупованих територіях почалися заходи бойової підготовки у з'єднаннях і частинах "1-го і 2-го армійських корпусів".

Противником на полігонах проводилися практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів, водіння бойових машин у складі підрозділів та збори з командирами рот і батарей.

Також окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення. При цьому, в якості навчальних цілей використовувалися позиції Об'єднаних сил.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 січня на Донецькому напрямку в результаті ворожих обстрілів загинув український військовий. Пізніше стало відомо ім'я загиблого українського захисника.

Відео: Сьогодні

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