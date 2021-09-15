На Донбасі бойовики з артилерії обстріляли автомобіль СЦКК (фото)

Українські військові пригрозили окупантам жорсткою відповіддю, якщо таке повториться

Окупанти вдарили по спостерігачам. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі бойовики обстрілюють не тільки позиції ЗСУ, а й атакували з артилерії місію спостерігачів Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це повідомляє штаб ООС.

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Військові нагадали, що згідно з останніми мирним домовленостям в липні 2020 року була розгорнуто мережа спостережних груп уздовж всієї лінії розмежування, куди входять 13 постів спостереження, оснащені автомобілями білого кольору зі спеціальним написом.

Бойовики не могли не помітити СЦКК. Фото: ООС

"14 вересня 2021 року о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Шахта 6/7, було скоєно злочинний обстріл автомобіля УС СЦКК (ЗіЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК), розміщеного в районі ШУМИ, із застосуванням артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм. В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", – йдеться в повідомленні.

Військові зафіксували злочин РФ. Фото: ООС

Українська сторона в СЦКК заявляє, що Росія своїми діями доводить зацікавленість у подальшій ескалації на фронті і небажання закінчити війну.

Наслідки атаки бойовиків. Фото: ООС

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"У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням дозволених Мінськими домовленостями сил та засобів", – підкреслили військові.

Попадання осколків. Фото: ООС

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.

11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми.

12 вересня – один загиблий і троє поранених.

13 вересня – загинув один український військовослужбовець.

14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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