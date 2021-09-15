На Донбасі бойовики з артилерії обстріляли автомобіль СЦКК (фото)

На Донбасі бойовики обстрілюють не тільки позиції ЗСУ, а й атакували з артилерії місію спостерігачів Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Про це повідомляє штаб ООС.
Військові нагадали, що згідно з останніми мирним домовленостям в липні 2020 року була розгорнуто мережа спостережних груп уздовж всієї лінії розмежування, куди входять 13 постів спостереження, оснащені автомобілями білого кольору зі спеціальним написом.
"14 вересня 2021 року о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Шахта 6/7, було скоєно злочинний обстріл автомобіля УС СЦКК (ЗіЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК), розміщеного в районі ШУМИ, із застосуванням артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм. В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", – йдеться в повідомленні.
Українська сторона в СЦКК заявляє, що Росія своїми діями доводить зацікавленість у подальшій ескалації на фронті і небажання закінчити війну.
"У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням дозволених Мінськими домовленостями сил та засобів", – підкреслили військові.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми.
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених.
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець.
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.
Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті привести до великої війни з Росією.