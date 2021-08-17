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На Донбасі бойовики нанесли нових втрат українській армії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 серпня, 12:29
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Окупаційні війська вчергове цинічно порушили режим припинення вогню і атакували позиції ЗСУ
Український військовий постраждав від ворожих обстрілів
Український військовий постраждав від ворожих обстрілів / Фото: Минобороны Украины

До вчорашніх втрат на фронті додалися ще й сьогоднішні. З початку поточної доби бойовики продовжили обстріли, в результаті яких поранення отримав один захисник України.

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Про це повідомляє оперативно-тактична угруповання ЗСУ "Північ".

Військові зазначають, що окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників.

"В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Пораненого захисника доправлено до лікувального закладу, стан його здоров’я – задовільний. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон частини Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні Росією був окупований Крим.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. Водночас світова спільнота: Євросоюз, Сполучені Штати і багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупації Криму. Проти окупантів запровадили безліч санкцій.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія завезла на Донбас нові партії озброєння і техніку. Російське командування нарощує бойові можливості з'єднань і частин окупаційних військ.

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Крім того, нещодавно була помічена колона військової техніки окупантів.

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