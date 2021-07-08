На Донбасі бойовики завдали ЗСУ нових втрат

Українська сторона вже повідомила СММ ОБСЄ про нахабне порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками

/ Фото: Минобороны Украины

Українська армія продовжує нести втрати на Донбасі. Сьогодні один наш захисник отримав поранення у результаті ворожих обстрілів зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Оперативно-тактична угруповання "Схід".

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Військові зазначили, що обстріл стався у смузі відповідальності ОТУ "Схід", але де саме – не уточнюється.

"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Також українська сторона повідомила СММ ОБСЄ про нахабне порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях теж у смузі відповідальності ОТУ "Схід" загинув один боєць і ще троє отримали поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків. Як з'ясувалося, загиблим виявився кадровий офіцер майор ЗСУ.

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Тим часом прокуратура повідомила про підозру двом бойовикам, які в окупованому Донецьку людей у підпільній в'язниці катували струмом.

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