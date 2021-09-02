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На Донбасі бойовики не припиняють вогонь, поранені двоє військових

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
2 вересня, 07:57
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Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про двох поранених військових – їх госпіталізували
Обстріли з боку бойовиків не припиняються. Фото: колаж "Сьогодні"
Обстріли з боку бойовиків не припиняються. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі внаслідое ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

З початку поточної доби, 2 вересня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, за минулу добу, 1 вересня, бойовики 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ООС отримав осколкове поранення. Його транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Де йшли бої

  • У напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і міномети 82-го калібру.
  • Поблизу Новозванівкм збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • В районі Причепилівки і Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
  • Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
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У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Також нагадаємо, на Донбасі поранений ще один український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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