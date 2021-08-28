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На Донбасі бойовики обстрілюють ЗСУ – поранені двоє українських військових

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 серпня, 22:30
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Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікарні і лікарі стежать за їхнім станом
На Донбасі сьогодні є постраждалі. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі сьогодні є постраждалі. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників. Поранено двоє українських військовослужбовців.

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Про це повідомляє пресслужба ООС в Facebook.

"У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний. Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби", – пишуть в повідомленні.

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Зараз українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Рік режиму припинення вогню

27 липня 2020 року набрав чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинні дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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