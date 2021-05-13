На Донбасі бойовики обстріляли автомобіль групи розмінування ЗСУ

Обстріли в зоні ООС не припиняються, але, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає

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На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав.

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Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, за минулу добу, 12 травня, окупанти вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

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У районі селища Верхньоторецьке бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, недалеко від селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

З початку поточної доби, 13 травня, обстрілів немає.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією