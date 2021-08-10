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На Донбасі загострення – поранені троє військових

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
10 серпня, 17:20
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Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про поранених військових – їх госпіталізували
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. Внаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна важкий, двох – задовільний.

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Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Російські найманці ігнорують правила режиму припинення вогню і практично щодня відкривають вогонь по українським військовим.

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