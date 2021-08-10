На Донбасі загострення – поранені троє військових

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про поранених військових – їх госпіталізували

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. Внаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна важкий, двох – задовільний.

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Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Російські найманці ігнорують правила режиму припинення вогню і практично щодня відкривають вогонь по українським військовим.

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Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя . Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Дослідному і Мар'їнці.

. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Дослідному і Мар'їнці. Бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: