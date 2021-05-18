На Донбасі бойовики обстріляли ЗСУ з важкої артилерії

Хоч обстріли в зоні ООС і не припиняються, але, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 18 травня, вони тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу Пісків ворог двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Авдіївки противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських військових внаслідок обстрілів бойовиків немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Нагадаємо, на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків. Спостерігачі ОБСЄ розповіли, що окупаційні війська перешкоджають їхній роботі і порушують мирні домовленості.

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