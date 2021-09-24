Палили з кулеметів і гранатометів. На Донбасі бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ

Російські найманці стріляли поблизу трьох населених пунктів і отримали жорстку відповідь від наших бійців

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 23 вересня, вони п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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У напрямку Південного противник вів вогонь, що турбує, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

противник вів вогонь, що турбує, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу К римського російські найманці зробили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

російські найманці зробили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Увечері ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в сторону Новолуганського.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає.

З початку цієї доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;

11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;

12 вересня – один загиблий і троє поранених;

13 вересня – загинув один український військовослужбовець;

14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;

16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;

17 вересня – двоє бійців отримали поранення;

19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.