На Донбасі бойовики відкрили вогонь по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

На Донбасі бойовики не припиняють обстріли – 4 жовтня відкривали вогонь поблизу двох населених пунктів

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 4 жовтня, вони 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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Біля Лебединського бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог двічі стріляв з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог двічі стріляв з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків наші захисники відкривали у відповідь вогонь і змусили їх припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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