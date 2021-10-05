На Донбасі бойовики відкрили вогонь по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 4 жовтня, вони 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в Міноборони.
- Біля Лебединського бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
- Поблизу Новотошківського ворог двічі стріляв з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- У Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків наші захисники відкривали у відповідь вогонь і змусили їх припинити обстріли.
Станом на 7:00 ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – у Щастя поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.
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