На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ із забороненої зброї: одного бійця вбили, другого поранили

Бойовики в четвер відкривали вогонь поблизу 9 населених пунктів, вони заспокоїлися тільки коли отримали жорстку відповідь від ЗСУ

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 30 вересня, вони 13 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

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Де стріляли?

Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм.

окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм. У районі Попасної найманці скоїли два обстріли з гранатометів різних систем.

найманці скоїли два обстріли з гранатометів різних систем. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог стріляв в сторону Золотого-4 і Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

противник застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Пеподалік Кримського палили з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

палили з гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У сторону Талаківки - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення. Поранений боєць перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь, чим змусили ворога припинити вогневу активність. Станом на 7:00 ранку 1 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ