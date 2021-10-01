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На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ із забороненої зброї: одного бійця вбили, другого поранили

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 жовтня, 07:15
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Бойовики в четвер відкривали вогонь поблизу 9 населених пунктів, вони заспокоїлися тільки коли отримали жорстку відповідь від ЗСУ
На Донбасі тривають обстріли
На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 30 вересня, вони 13 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

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Де стріляли?

  • Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм.
  • У районі Попасної найманці скоїли два обстріли з гранатометів різних систем.
  • Зі станкових протитанкових гранатометів ворог стріляв в сторону Золотого-4 і Катеринівки.
  • Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
  • Пеподалік Кримського палили з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • У районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • У сторону Талаківки - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення. Поранений боєць перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь, чим змусили ворога припинити вогневу активність. Станом на 7:00 ранку 1 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

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