На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ з гранатометів і кулеметів: де відкривали вогонь

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 17 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- У напрямку Луганського найманці зробили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
- У бік Талаківки окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Неподалік Кримського ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
- Біля Новозванівки позиції ЗСУ ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На щастя, втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь і змусили його припинити вогневу активність.
Станом на 7:00 ранку 18 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Читайте також:
- Удар у спину Москві. Що означає військова місія ЄС в Україні та як вона позначиться на Донбасі
- ОБСЄ несподівано припинила місію на Донбасі: що там сталося
- "Виховання" дітей в ОРДЛО. У дитячому садку вшанували пам'ять терориста "Мотороли"
- При Зеленському такого ще не було. Журналіст заявив про небачені бойові дії на Донбасі