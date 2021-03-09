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На Донбасі бойовики підтягують сили: тривожні дані розвідки з передової

9 березня, 16:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти намагаються спровокувати українських військових на відкриття вогню і звинуватити у зриві перемир'я

Бойовики не припиняють обстріли. Більш того, вони посилюють свої позиції на передовій, підтягують і заборонене озброєння. При цьому намагаються спровокувати українських військових на порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Військові зазначають, що Росія нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордонів України, а також продовжує проводити заходи провокаційного характеру.

Так, противник здійснює обстріли позицій Об'єднаних сил, перш за все в темний час доби, для нанесення втрат особовому складу і провокує на вогонь у відповідь з подальшим звинуваченням ЗСУ у порушенні перемир'я.

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Крім того, уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського і мінометного озброєння, підвозять боєприпаси в підрозділи на передовій.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", найманці з Росії готуються до наступу на Донбасі. Правозахисники розповіли про військові колони, які заходять з РФ на Донбас.

Також ми писали, як бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ.

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Донбас розвідка бойовики

Джерело: Сьогодні

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