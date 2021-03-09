На Донбасі бойовики підтягують сили: тривожні дані розвідки з передової

Бойовики не припиняють обстріли. Більш того, вони посилюють свої позиції на передовій, підтягують і заборонене озброєння. При цьому намагаються спровокувати українських військових на порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Військові зазначають, що Росія нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордонів України, а також продовжує проводити заходи провокаційного характеру.
Так, противник здійснює обстріли позицій Об'єднаних сил, перш за все в темний час доби, для нанесення втрат особовому складу і провокує на вогонь у відповідь з подальшим звинуваченням ЗСУ у порушенні перемир'я.
Крім того, уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського і мінометного озброєння, підвозять боєприпаси в підрозділи на передовій.
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