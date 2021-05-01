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На Донбасі бойовики зазнали великих втрат за місяць

1 травня, 17:01

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українські військові знищили 12 одиниць техніки бойовиків, серед них літальні апарати та автомібілі окупантів

Протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У ЗСУ повідомляють, що всі втрати не бойові.

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Відомості оприлюднив в Facebook офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим.

Таким чином, з 1 по 31 квітня на Донбасі вбили 31 окупанта, а ще 38 поранено.

А загалом, з 27 липня 2020 по 30 квітня 2021 бойовики втратили 474 особи. З них 216 – вбито, а 258 – поранено.

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Також, на Донбасі знищили 12 одиниць техніки окупантів. Йдеться про шість безпілотних літальних апаратів і ще шість військових автомобілів.

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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі в ДТП поблизу населеного пункту Золоте-5 загинув бойовик, він, будучи п'яним, скоїв аварію.

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили колишнього співробітника так званої "спецслужби" терористів "МГБ ЛНР",який переїхав на Херсонщину і працевлаштувався до структури Міністерства внутрішніх справ.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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