На Донбасі бойовики поранили українського військового: у якому він стані

Бойовики на Донбасі 14 вересня один раз порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу український військовий отримав поранення.
Про це повідомилиув пресцентрі штабу ООС.
Російські найманці відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски. Обстріл вели з автоматичних станкових гранатометів.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне осколкове поранення.
"Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – заявили в ООС.
На ворожий обстріл відповіли українські військові, також про порушення режиму тиші вже повідомили представникам місії ОБСЄ.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
Також нагадаємо, 9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецька. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.