На Донбасі бойовики вдарили із заборонених мінометів – поранений боєць

За минулу добу, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню, поранений боєць ЗСУ.

Реклама

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік Красногоровки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

"Недалеко від селища Піски двічі здійснили обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів", – пишуть у звіті.

У районі населеного пункту Широкино збройні формування два рази відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Реклама

Станом на 7:00 ранку 1 травня зафіксовано вже два порушення припинення вогню з боку бойовиків.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

Потерпілому оперативно надали медичну допомогу і доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією