На Донбасі бойовики вчать дітей воювати: прокуратура почала розслідування (фото)

У Донецькій області прокуратура почала досудове розслідування за фактом залучення дітей у військовий конфлікт.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у т.зв. псевдопатріотичних клубах і військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у війні.

Бойовики вчать дітей стріляти з великокаліберної зброї і автоматів Калашникова. Крім того, вони викривляють суть подій і вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України.

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Усього у т.зв. "ДНР" діє більше 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", а також "Степові Вовки".

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З початку збройного конфлікту в Донецькій області понад 100 дітей втягнули в протиправну діяльність.

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Нагадаємо, СБУ викрила антиукраїнських агітаторів, які просували ідеї "русского міра".

Також раніше бойовики на Донбасі запустили брудний фейк про ЗСУ, але попалися на брехні.

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