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На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів. Де йшли бої

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 вересня, 07:30
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Бойовики продовжують провокувати українських військових
На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 29 вересня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Де стріляли

  • В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
  • Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
  • Поблизу Шумів ворог вів прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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У відповідь на обстріли ворога українські військовослужбовці відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Втрат серед наших воїнів немає.

З початку поточної доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

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Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.

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