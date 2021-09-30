На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів. Де йшли бої

Бойовики продовжують провокувати українських військових

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 29 вересня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Де стріляли

В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог вів прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Реклама

У відповідь на обстріли ворога українські військовослужбовці відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Втрат серед наших воїнів немає.

З початку поточної доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Реклама

Читайте також:

"Втрати можуть збільшитися вп'ятеро" – що назріває на Донбасі після дозволу на вогонь у відповідь

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Реклама

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.