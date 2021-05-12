На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів і отримали "отвєтку"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 11 травня, вони вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а в районі селища Калинове-Борщувате - з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік селищ Новоселівка і Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.
Також у передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а у селища Лебединське – зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
З початку поточної доби, 12 травня, обстрілів немає.
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.
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