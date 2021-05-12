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На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів і отримали "отвєтку"

12 травня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Незважаючи на обстріли бойовиків, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 11 травня, вони вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а в районі селища Калинове-Борщувате - з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка і Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.

Також у передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а у селища Лебединське – зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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На обстріли противника наші військові відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

З початку поточної доби, 12 травня, обстрілів немає.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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