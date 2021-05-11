На Донбасі бойовики вдарили з мінометів: де стріляли

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На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 10 травня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Так, поблизу Троїцького ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
А у передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне і Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
З початку поточної доби, 11 травня, обстрілів немає.
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.
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