На Донбасі бойовики вдарили з мінометів: де стріляли

Хоч і обстріли у зоні ООС не припиняються, але, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає

Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 10 травня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу Троїцького ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А у передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне і Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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З початку поточної доби, 11 травня, обстрілів немає.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією