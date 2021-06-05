На Донбасі бойовики вдарили з мінометів. Яка там ситуація

Кількість обстрілів в зоні ООС за добу скоротилася, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 4 червня, вони двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу населених пунктів Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

З початку поточної доби, 5 червня, обстрілів не зафіксовано.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Раніше ми повідомляли, що окупанти обклали мінами Майорське. Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета.

Також нагадаємо, Євросоюз в ОБСЄ прямо назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією