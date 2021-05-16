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На Донбасі бойовики вдарили з російських вогнеметів: де стріляли (фото)

16 травня, 16:09

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Такими вогнеметами озброєна російська армія, Кремль їх використовував під час першої та другої воєн у Чечні

У неділю, 16 травня, на Донбасі бойовики обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що подібна зброя дає змогу вести обстріли на дальність до 600 м. А у місці вибуху заряд бойової частини підривається і формує вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів.

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"Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні. Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту", - заявили в прес-центрі ООС.

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Українська сторона одразу ж повідомила про всі порушення Мінських домовленостей СММ ОБСЄ.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за два роки в протистоянні з Росією вдалося досягти певних результатів, які були неможливі раніше – як на фронті, так і в дипломатії.

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