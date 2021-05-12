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На Донбасі бойовики вдарили по українських позиціях з мінометів: де стріляли

12 травня, 18:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Українські військовослужбовці в результаті ворожих обстрілів не постраждали, повідомили в Міноборони

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

На Донбасі за останню добу бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Українські військовослужбовці в результаті ворожих обстрілів не постраждали.

Де фіксували обстріли:

  • поблизу Новгородського;
  • в районі Мирного;
  • поблизу Авдіївки.

На обстріли противника військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – повідомили в Міноборони.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що ескалація на Донбасі вже зменшилася, і малоймовірно, що Росія здійснюватиме подальші кроки.

Також раніше президент Володимир Зеленський під час поїздки до військових під Крим розповів, що не виключена поява нового переговорного формату щодо Донбасупаралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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