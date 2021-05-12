На Донбасі бойовики вдарили по українських позиціях з мінометів: де стріляли

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На Донбасі за останню добу бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Українські військовослужбовці в результаті ворожих обстрілів не постраждали.
Де фіксували обстріли:
- поблизу Новгородського;
- в районі Мирного;
- поблизу Авдіївки.
На обстріли противника військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – повідомили в Міноборони.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що ескалація на Донбасі вже зменшилася, і малоймовірно, що Росія здійснюватиме подальші кроки.
Також раніше президент Володимир Зеленський під час поїздки до військових під Крим розповів, що не виключена поява нового переговорного формату щодо Донбасупаралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.
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