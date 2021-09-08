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На Донбасі бойовики влаштували нові провокації – поранений військовий

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
8 вересня, 07:42
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На Донбасі тривають обстріли. Бійця ЗСУ оперативно доставили до медичного закладу
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український військовий отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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За минулу добу, 7 вересня, бойовики сім разів порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Де стріляли

  • У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Зайцевого і Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.
  • У районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.
  • Біля Причепилівки і Новолуганського окупанти вчинили обстріл наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Крім того, російські найманці провели дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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Станом на 7:00 ранку 8 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

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