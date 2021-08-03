На Донбасі до військових не пускають чиновників: Залужний назвав причину

Днями Зеленський змінив все керівництво ЗСУ і на фронті почалися перестановки – тепер депутатам туди не потрапити

Залужний не хоче шуму від чиновників і депутатів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбасі у зоні Операції об'єднаних сил ввели 10-денний карантин на візити посадових осіб. Це пов'язано з прийомом-передачею посади командувача ООС. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валері Залужний.

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Генерал розраховує на розуміння політиків і чиновників.

"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об’єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил. Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави", – сказав Залужний.

Нагадаємо, сьогодні на Донбас зірвалася поїздка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, візит якого був запланований заздалегідь, але про нові правила дізнався буквально вчора пізно ввечері.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський змінив військове керівництво в ЗСУ. Так, замість звільненого з посади командувача Операцією об'єднаних сил Володимира Кравченка призначено Олександра Павлюка. Читайте детальніше, що відомо про генералів Зеленського, які зайняли ключові посади в силовому блоці.

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