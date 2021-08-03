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На Донбасі до військових не пускають чиновників: Залужний назвав причину

3 серпня 2021 14:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Днями Зеленський змінив все керівництво ЗСУ і на фронті почалися перестановки – тепер депутатам туди не потрапити

Залужний не хоче шуму від чиновників і депутатів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Залужний не хоче шуму від чиновників і депутатів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбасі у зоні Операції об'єднаних сил ввели 10-денний карантин на візити посадових осіб. Це пов'язано з прийомом-передачею посади командувача ООС. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валері Залужний.

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Генерал розраховує на розуміння політиків і чиновників.

"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об’єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил. Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави", – сказав Залужний.

Нагадаємо, сьогодні на Донбас зірвалася поїздка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, візит якого був запланований заздалегідь, але про нові правила дізнався буквально вчора пізно ввечері.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський змінив військове керівництво в ЗСУ. Так, замість звільненого з посади командувача Операцією об'єднаних сил Володимира Кравченка призначено Олександра Павлюка. Читайте детальніше, що відомо про генералів Зеленського, які зайняли ключові посади в силовому блоці.

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Дивіться також у нашому сюжеті, які були прийняті рішення на виїзному засіданні РНБО на Донбасі 30 липня:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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