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На Донбасі бойовики посилили обстріли, в рядах ЗСУ втрати: двоє загиблих, 10 поранених

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
12 вересня, 08:32
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На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 11 вересня, вони 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ, ще 9 отримали поранення, один отримав бойове травмування.

Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.

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Стан здоров'я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний

Обстріли здійснювалися з артилерійських систем калібру 122-мм, з ручних і автоматичних станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120 калібру та стрілецької зброї.

Зазначається, що з великокаліберної зброї російські найманці здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, в результаті чого було пошкоджено приватну будівлю і прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

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Разом із тим, поблизу населеного пункту Нью-Йорк противник за допомогою безпілотного літального апарату скинув міни калібру 82-мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

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