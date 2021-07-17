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На Донбасі пройшла доба без обстрілів. Бойовики "прокинулися" тільки цієї ночі

17 липня 2021 7:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики всю добу сиділи тихо, а вдарили тільки сьогодні вночі – з початку доби відразу п'ять обстрілів

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбасі за останню добу, 16 липня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема в Луганській області бойовики запустили безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Однак після опівночі 17 липня бойовики "прокинулися": за ніч вони п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ. Російські найманці застосували проти українських бійців міномети 120-го і 82-го калібрів, а також артилерію калібру 122-мм.

Поблизу яких населених пунктів стріляли:

  • Чермалик;
  • Водяне;
  • Широкино;
  • Павлопіль;
  • Старогнатівка.
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В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Захиснику надали першу допомогу і госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

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На обстріли противника відповіли наші захисники. Зараз вони контролюють ситуацію у районі ООС.

Нагадаємо, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.

Крім того, раніше СБУ нейтралізувала нову мережу проросійських інтернет-агентів, які закликали до агресивної війни.

Дивіться, яка ситуація у Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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