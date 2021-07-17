На Донбасі пройшла доба без обстрілів. Бойовики "прокинулися" тільки цієї ночі

/ Фото: Минобороны РФ
На Донбасі за останню добу, 16 липня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Зокрема в Луганській області бойовики запустили безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Однак після опівночі 17 липня бойовики "прокинулися": за ніч вони п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ. Російські найманці застосували проти українських бійців міномети 120-го і 82-го калібрів, а також артилерію калібру 122-мм.
Поблизу яких населених пунктів стріляли:
- Чермалик;
- Водяне;
- Широкино;
- Павлопіль;
- Старогнатівка.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Захиснику надали першу допомогу і госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.
На обстріли противника відповіли наші захисники. Зараз вони контролюють ситуацію у районі ООС.
Нагадаємо, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.
Крім того, раніше СБУ нейтралізувала нову мережу проросійських інтернет-агентів, які закликали до агресивної війни.
Дивіться, яка ситуація у Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією