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На Донбасі не вщухають бойовики – вдарили по позиціях ЗСУ з мінометів і гранатометів

27 липня 2021 7:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обстріли на Донбасі почастішали – ЗСУ зазнали великих втрат, наші захисники відповіли бойовикам

Бойовик на окупованій території обстрілює позиції ЗСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Бойовик на окупованій території обстрілює позиції ЗСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбасі за останню добу, 26 липня, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню. Постраждали сім військових ЗСУ, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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Бойовики застосували проти українських військових міномети 120-го і 82-го калібру, протитанкові ракетні комплекси і станкові протитанкові гранатомети, артилерію, великокаліберні кулемети.

Де вчора стріляли бойовики:

  • Водяне;
  • Авдіївка;
  • Причепилівка;
  • Галицинівка;
  • Опитне;
  • Старогнатівка;
  • Південне;
  • Кам'янка;
  • Широкине.
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Крім того, у Донецькій і Луганській областях зафіксували прольоти двох безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожих обстрілів чотири бійці ЗСУ отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травми. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця – важкий, одного – середньої тяжкості, ще п'яти – задовільний.

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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку цієї доби, 27 липня, бойовики двічі порушили режим тиші – поблизу Золотого-4 і Водяного. Сьогодні ніхто не постраждав.

Тим часом на вибори в РФ кличуть українців з так званих "Л/ДНР". Жителям ОРДЛО з липовими російськими паспортами дозволили брати участь у виборах, причому навіть онлайн.

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Також нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Дивіться сюжет "Сьогодні" про те, як бойовики поранили бійця ЗСУ:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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