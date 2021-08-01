На Донбасі не вщухають бойовики: поранений український військовий

/ Фото: Минобороны Украины
На Донбасі за останню добу, 31 липня, бойовики сім раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення.
Він знаходиться в лікувальному закладі, повідомили в прес-центрі ООС.
Де стріляв противник:
- недалеко від Водяного;
- в напрямку населеного пункту Шуми;
- біля Новолуганського.
Також в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ Української захисники відкривали вогонь. Вранці 1 серпня бойовики обстріляли українські позиції біля населеного пункту Авдіївка.
Нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.
Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.
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