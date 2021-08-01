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На Донбасі не вщухають бойовики: поранений український військовий

1 серпня 2021 9:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Неподалік Водяного противник обстрілював позиції ЗСУ зокрема і з мінометів 82-го калібру

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбасі за останню добу, 31 липня, бойовики сім раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення.

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Він знаходиться в лікувальному закладі, повідомили в прес-центрі ООС.

Де стріляв противник:

  • недалеко від Водяного;
  • в напрямку населеного пункту Шуми;
  • біля Новолуганського.

Також в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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На обстріли російсько-окупаційних військ Української захисники відкривали вогонь. Вранці 1 серпня бойовики обстріляли українські позиції біля населеного пункту Авдіївка.

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Нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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