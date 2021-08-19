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ЗСУ знову зазнають втрат на Донбасі – загинув боєць

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 07:05
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19 серпня бойовики відкривали вогонь один раз, а 18-го стріляли тричі
Військовий загинув біля Новоолександрівки / Фото: колаж "Сьогодні"
Військовий загинув біля Новоолександрівки / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 серпня, на Донбасі загинув боєць ЗСУ – він отримав вогнепальне поранення, несумісне із життям. Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне із життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – йдеться в повідомленні.

Військовий загинув поблизу Новоолександрівки. Станом на 7:00 ранку бойовики тричі порушували режим припинення вогню.

Стріляли:

  • У напрямку Новоолександрівки зі стрілецької зброї.
  • Біля Кримського з мінометів 120-го калібру.
  • Неподалік Нью-Йорку зі станкових протитанкових гранатометів.

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За минулу добу, 18 серпня, українські військові зафіксували також три обстріли з боку бойовиків:

  • Біля Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
  • Неподалік Водяного стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Опитного – з мінометів 120-го калібру.

Ніхто з українських військових не постраждав через обстріли, українська сторона СЦКК повідомила про порушення представникам Місії ОБСЄ.

Зазначимо, що через пів години після розміщення допису пресслужба видалила його – виявилося, що це сталося через технічні проблеми.

"Боєць дійсно загинув. Це сталося внаслідок обстрілу", – повідомили нам у пресслужбі ООС.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій та Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна є неоголошеною. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що 17 серпня на Донбасі внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

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Нагадаємо, що на Донбасі поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню один військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області.

Також 6 серпня бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

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