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На Донбасі не вщухають обстріли – поранений боєць ЗСУ

25 червня 2021 8:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – його госпіталізували

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я – середньої важкості.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Крім того, за минулу добу, 24 червня, бойовики 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

  • Поблизу населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
  • Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру.
  • В районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.
  • Поблизу Мар'їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь з 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".
  • У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • На Приазов'ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював наших військових з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
  • Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського - з мінометів 82-го калібру.
  • Біля Красногорівки збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Недалеко від селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

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З початку поточної доби, 25 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

  • В районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв військових Об'єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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