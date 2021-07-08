На Донбасі поранено бійця ЗСУ. Де йшли бої

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Крім того, за минулу добу, 7 липня, бойовики шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
- Поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.
- Поблизу Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
- У районі населеного пункту Причепилівка військові формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
- Біля Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- У напрямку Авдіївки противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
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З початку поточної доби, 8 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
- Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Також нагадаємо, на Донбасі загинув майор ЗСУ.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією