На Донбасі поранено бійця ЗСУ. Де йшли бої

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – його госпіталізували

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Реклама

Крім того, за минулу добу, 7 липня, бойовики шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

окупанти застосовували міномети 82-го калібру. Поблизу Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Причепилівка військові формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

військові формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Біля Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Авдіївки противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Читайте також: ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків

З початку поточної доби, 8 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

Реклама

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі загинув майор ЗСУ.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією