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На Донбасі не замовкають постріли. Де стріляли бойовики

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
6 вересня, 09:12
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Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає
На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com/24th.brigade
На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 5 вересня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

  • Поблизу Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У відповідь на обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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