На Донбасі загострення. Бойовики 26 разів ударили по позиціях ЗСУ, є поранений

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я – середньої важкості.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Крім того, за минулу добу, 1 липня, бойовики 26 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
- Біля Авдіївки окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Поблизу селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів.
- В районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру.
- Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го і 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.
- У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російські найманці застосовували міномети 120-го калібру.
- Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.
- У районі Світлодарська збройні формування РФ двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- поблизу Новотошківське ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- У напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
- Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.
- Також, окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів.
- Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
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З початку поточної доби, 2 липня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
- В районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
- Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.
- Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Також нагадаємо, на Донбасі бойовики за місяць зазнали великих втрат.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією