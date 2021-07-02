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На Донбасі загострення. Бойовики 26 разів ударили по позиціях ЗСУ, є поранений

2 липня 2021 8:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – його госпіталізували

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я – середньої важкості.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Крім того, за минулу добу, 1 липня, бойовики 26 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

  • Біля Авдіївки окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
  • Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів.
  • В районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру.
  • Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го і 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.
  • У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російські найманці застосовували міномети 120-го калібру.
  • Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.
  • У районі Світлодарська збройні формування РФ двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • поблизу Новотошківське ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
  • У напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
  • Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.
  • Також, окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів.
  • Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 2 липня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

  • В районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
  • Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.
  • Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі бойовики за місяць зазнали великих втрат.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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