На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів: де було жарко

14 червня бойовики стріляли поблизу чотирьох населених пунктів і запускали БПЛА на українську територію

На Донбасі за минулу добу бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. У результаті дій НВФ бійці ЗСУ не постраждали.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Проти бійців ЗСУ бойовики застосували підствольні гранатомети і стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети.

Біля яких населених пунктів стріляли:

Новотошківське;

Водяне;

Павлопіль;

Луганське.

Крім того, на півночі Луганської області помітили ворожий БПЛА типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. Його вчасно подавили українські військові.

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На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь.

Також вчора двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. У них осколкові поранення, зараз чоловіки в лікарні. Стан здоров'я одного військового – задовільний, інший – середньої тяжкості.

З початку цієї доби, 15 червня, було одне порушення режиму припинення вогню – неподалік Новгородського.

"Сьогодні" повідомляли, що п'яні бойовики "ЛНР" перестріляли друг одного – прикриваються "українськими диверсантами".

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