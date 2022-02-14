На Донбасі окупанти поранили українського військового – в якому він стані

Станом на вечір, 14 лютого, на Донбасі російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. В результаті поранено одного українського військового.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
- Неподалік селища Трьохізбенка противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю, і знищили 1 БПЛА противника.
Далі по темі
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Є постраждалий
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Окупанти обстрілюють Піски та погрожують членам ОБСЄ: що відбувається у зоні ООС
Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Крім цього, російські найманці загрожували спостерігачам ОБСЄ.
Епіцентром бойових дій весь тиждень залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведенні штабу ООС. Вчора там вели обстріл із гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. За добу 12 лютого зафіксували два такі випадки.
Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там велися обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, збитків серед українських військових немає.
Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати до контрольно-пропускного пункту "Должанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, що якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть до в'язниці.
На Луганщині біля селища Вознесенське є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.