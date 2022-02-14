На Донбасі окупанти поранили українського військового – в якому він стані

Станом на вечір, 14 лютого, на Донбасі російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. В результаті поранено одного українського військового.

Про це повідомили у штабі ООС.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю, і знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Крім цього, російські найманці загрожували спостерігачам ОБСЄ.

Епіцентром бойових дій весь тиждень залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведенні штабу ООС. Вчора там вели обстріл із гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. За добу 12 лютого зафіксували два такі випадки.

Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там велися обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, збитків серед українських військових немає.

Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати до контрольно-пропускного пункту "Должанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, що якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть до в'язниці.

На Луганщині біля селища Вознесенське є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.

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