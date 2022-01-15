На Донбасі окупанти знову порушили "тишу" – де стріляли

Бойовики двічі відкрили вогонь протягом доби та застосовували заборонене озброєння

Українські військові контролюють ситуацію / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 14 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

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Де стріляли

Російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного.

Неподалік Причепилівки противники здійснили обстріл з автоматичних верстатових гранатометів та стрілецької зброї.

Постраждалі військові

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Ситуація 15 січня

Станом на 07:00 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневої поразки.

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"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для поразки на позиціях підрозділів Об'єднаних сил", – інформує українська розвідка.

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