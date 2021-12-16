На Донбасі окупанти влаштували обстріл: поранено українського військового

Станом на вечір 16 грудня на Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього поранено одного українського військового.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
- Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
- Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- У напрямку Золотого-4 та Травневого супротивник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
Є постраждалий
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
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